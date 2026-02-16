طرد مشبوه يثير الذعر ويعلن الطوارئ في مكتب نتنياهو

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت طواقم حراسة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، يوم الاثنين، حالة طوارئ قصوى في أعقاب تلقي طرد مشبوه اشتبهت في احتوائه على عبوة ناسفة.

ووفقًا لصحيفة "معاريف"، "هرعت عناصر من الشرطة الإسرائيلية إلى مكتب نتنياهو في القدس، وعززت تحركاتها بإيفاد مختبر متنقل ومحققين وخبراء تفكيك متفجرات إلى المقر".

وتحقق الشرطة ودوائر معنية أخرى في "احتمال محاولة استهداف مقر ديوان رئاسة الوزراء وقاطنه".

وتزامن الحادث مع أعمال شغب اندلعت منذ، مساء أمس الأحد في مدينة بني براك، وجرى على إثرها إلقاء القبض على 26 من مثيري الشغب، وإصابة 5 من ضباط الشرطة بجروح.

وأشعل أعمال شغب بني براك مستوطنون يهود حاولوا إنقاذ جنود متشددين من قبضة دوائر إنفاذ القانون بعد هروبهم من الخدمة العسكرية.

وواصلت الشرطة عملياتها خلال الساعات الماضية في شارع جابوتنسكي بالمدينة، حيث استمر المتظاهرون في زعزعة الأمن، بما في ذلك قطع الطرق، وإلقاء المقذوفات على القوات، وإضرام النار في حاويات القمامة، ومحاولة إلحاق الضرر بالسيارات المارة.