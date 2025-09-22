"أطباء بلا حدود": 82 ألف نازح في لبنان وتجاوزات إسرائيل تعرقل عودتهم

شفق نيوز- بيروت

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، يوم الاثنين، أن هناك أكثر من 82 ألف نازح جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، فيما تعيق التجاوزات المستمرة عودتهم لديارهم حتى بعد عام من انتهاء الحرب.

وذكر المنسق الطبي لبرامج "أطباء بلا حدود" في لبنان، داروين دياز، في بيان: "مر عام منذ أن صعّدت إسرائيل حربها في لبنان، وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 فالحرب لم تضع أوزارها والأزمة الإنسانية لم تنته بعد".

وأضاف أنه "ما يزال هناك أكثر من 82 ألف شخص نازح، وتعاني آلاف العائلات للحصول على الرعاية الصحية فيما تحاول إعادة بناء حياتها في ظل انعدام اليقين".

وحسب البيان، فإن الهجمات الإسرائيلية المستمرة بشكل شبه يومي على لبنان، واحتلال نقاط عند الحدود الجنوبية، يتسبب بمنع النازحين من العودة إلى بيوتهم .

وأفاد البيان بأنه "في جنوب لبنان، دمرت الحرب البنية التحتية، بما في ذلك الرعاية الصحية. وفي ذروة التصعيد، أُخليت ثمانية مستشفيات، معظمها في المناطق الجنوبية، بينما تضرر 21 مستشفى، أي نحو 13% من إجمالي مستشفيات البلاد، أو أُجبرت على الإغلاق أو خفضت خدماتها بشكل جذري".

وأشار إلى أن "أبواب 133 من مرافق الرعاية الصحية الأولية أغلقت، وفقدت النبطية وحدها 40% من طاقة مستشفياتها الاستيعابية. واليوم، يستمر إغلاق الكثير من المرافق المتضررة، وعدة منها تحتاج لإعادة تأهيل".

وأكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن " فرقها ملتزمة بتقديم الخدمات في لبنان حيثما دعت الحاجة، وبضمان حصول السكان من لبنانيين ولاجئين ومهاجرين على الرعاية الصحية الحيوية، في ظل الحاجة الملحة إلى الخدمات الطبية والنفسية والإنسانية في البلاد".