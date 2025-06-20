طائرتان إسرائيليتان تقصفان جنوب لبنان وتوقعان قتيلاً في العباسية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية لبنانية، يوم الجمعة، بأن طائرتين إسرائيليتين استهدافتا منطقة العباسية وبلدة الهبارية جنوب لبنان.

بدورها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن هجوم الطائرة الإسرائيلية في العباسية شمال شرق مدينة صور في جنوب لبنان، أسفر عن مقتل شخص واحد.

فيما ذكر الجيش الإسرائيلي، أن "عمليات الاستهداف هذه تأتي في إطار مكافحة البنية التحتية وعناصر حزب الله".

هذا ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تحذيراً شديد اللهجة إلى "حزب الله" اللبناني، داعياً الحزب إلى التعلم من دروس الماضي.

يذكر أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم قد قال، مساء أمس الخميس، إن أمريكا وإسرائيل لن تتمكنا من إخضاع إيران، وبينما أشار إلى أن من حق إيران أن تدافع عن نفسها، دعا "المقاومين" إلى رفع الصوت ‏عالياً، وإبراز مظاهر القوة والشجاعة والدَّعم.