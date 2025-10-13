طائرة ترمب تحط في تل أبيب والإسرائيليون يرفعون لافتات شكر

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام، يوم الاثنين، بأن طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصلت إلى إسرائيل.

وأظهرت لقطات بثتها القناة 12 الإسرائيلية، عرض يافطة ضخمة تشكر ترمب، معروضة على شاطئ تل أبيب، حيث حملت جملة "شكرا لك"، وهي تُظهر صورة ظلية لرأس ترمب، تحوم فوق خطين أزرقين ونجمتي داود الزرقاوين اللتين ترمزان إلى العلم الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يحتفل ترمب بالاتفاق بين إسرائيل و"حماس"، لإعادة الرهائن الـ48 المتبقين وإنهاء الحرب.

في الوقت نفسه، توافد المشرعون والزوار والصحفيون على أروقة الكنيست استعدادا لخطاب ترمب، كما زُيّن مبنى البرلمان الإسرائيلي بالأعلام الإسرائيلية والأميركية ولافتات إلكترونية كُتب عليها: "أهلًا بكم في الكنيست".

كما تم تشديد إجراءات أمنية مشددة، حتى حاملي تصاريح الدوام الكامل مُلزمون بالحصول على تصاريح دخول خاصة والانتظار في طوابير طويلة لاجتياز التفتيش الأمني.

وتجوب مجموعات كبيرة من الشرطة خارج المبنى، بينما تُطوّق أجزاء من مبنى الكنيست نفسه بالحراس، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ومع، صباح اليوم، دخلت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، ببدء إجراءات تسليم الأسرى من الجانبين.