طائرات مسيرة تستهدف خزانات وقود بميناء صلالة

شفق نيوز– مسقط

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، يوم الأربعاء، بإسقاط عدة طائرات مسيرة، فيما أصابت طائرات مسيرة أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة، بحسب ما نقلته عن مصدر أمني.

وذكرت الوكالة: "أفاد مصدر أمني عن إسقاط عدة طائرات مسيرة، فيما أصابت طائرات مسيرة أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة، دون تسجيل أية خسائر بشرية".

وأضافت: "تعمل الأجهزة المختصة على بذل كافة جهود الرصد والتصدي لهذه الاستهدافات الغاشمة".

ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.