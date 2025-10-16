بطائرات مسيرة.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات جنوبي لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة بطائرة مسيّرة عن بُعد، استهدفت أطراف بلدة "كوثرية السياد" جنوبي لبنان.

في حين نقلت قناة الجزيرة، عن الجيش الإسرائيلي قوله: "هاجمنا بنى تحتية سرية لحزب الله تخزن فيها أسلحة في سهل البقاع وجنوب لبنان".

ولفت الجيش الإسرائيلي، إلى أن "حزب الله يواصل محاولات إعادة إنشاء بنى تحتية سرية في جميع أنحاء لبنان".

وأكد موقع الجزيرة أن غارة بمسيرة إسرائيلية تم تنفيذها على أطراف بلدة الشرقية جنوبي لبنان".