طائرات شحن ضخمة محمّلة بالأسلحة تصل إسرائيل تزامناً مع قصف متواصل لإيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع في إسرائيل، يوم الاثنين، بدء وصول طائرات شحن ضخمة محملة بالأسلحة مع توسع الحرب من إيران إلى جبهات أخرى في المنطقة، فيما يأتي ذلك تزامناً قصف متواصل على إيران في اليوم الثالث من الهجوم الإسرائيلي الأميركي عليها.

وكشف بيان لوزارة الدفاع نشرته وسائل إعلام عبرية أن طائرات شحن كبيرة محمّلة بالأسلحة والذخيرة ومعدات عسكرية بدأت بالوصول إلى إسرائيل، دون تحديد الوجهة التي جاءت منها.

ويواجه الجيش الإسرائيلي بالفعل أزمة حادّة تتعلق بإمدادات الذخائر والأنظمة الدفاعية، في ظل قيود دولية سابقة أثناء حرب غزة على تصدير الأسلحة لتل أبيب، وبطء الإنتاج المحلي.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد كشفت سابقاً عن ما وصفته "واحدة من المعلومات الأكثر سرية" لأسباب تتعلّق بالأمن القومي، مؤكدة أن إسرائيل "تعاني من نقص شديد في الأسلحة".

من جانب آخر اتسعت رقعة الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران لتشمل قصفاً مكثفاً على مناطق مختلفة من البلاد فيما استمرت الرشقات الصاروخية الإيرانية باتجاه إسرائيل وأهداف جديدة في عدد من الدول الخليجية.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 555 شخصاً جراء الهجمات في عموم البلاد منذ فجر السبت، في حين نقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري "استهدافه" مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.