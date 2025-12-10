طالبان: مقتل 10 أفغان بنيران حرس الحدود الإيراني

شفق نيوز- كابول

أعلنت سلطات طالبان الأفغانية، يوم الأربعاء، مقتل عشرة مواطنين برصاص قوات حرس الحدود الإيراني، خلال محاولتهم دخول إيران بطريقة غير قانونية في ولاية فراه غربي البلاد الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية فراه، محمد نسیم بدري، إن الحادث وقع مساء الثلاثاء الماضي في المناطق الحدودية بين الولاية وإيران، لافتاً إلى أن جثامين القتلى سُلمت إلى ذويهم، بينما لا يزال مصير اثنين آخرين من أفراد المجموعة مجهولاً.

وفجر الحادث احتجاجات واسعة في ولاية هرات غرب أفغانستان الحدودية مع إيران، حيث أكد مشاركون في التظاهرات أن الضحايا هم من الشباب الذين قصدوا الحدود على أمل العثور على عمل داخل إيران.

من جهته، طالب نور أحمد إسلام‌ جار، والي هرات المعيّن من طالبان، بتعاون طهران في فتح "تحقيق شامل وشفاف"، مشيراً إلى القلق الشعبي والحكومي المتزايد إزاء تكرار الحوادث على الحدود.

ولم تصدر السلطات الإيرانية أو وسائل الإعلام التابعة لها حتى الآن أي تعليق رسمي على ما حدث لعدد من الأفغان.

وقال مكتب المتحدث باسم حكومة طالبان، إن "هيئة رفيعة المستوى برئاسة نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية ستتوجه لفتح تحقيق رسمي في الحادث".

وفي تطور آخر، قال سليمان آقا باهر، نائب والي نيمروز، إن الولاية "تسلمت خلال الأشهر الماضية جثث أكثر من 100 مواطن أفغاني"، ممن قال إنهم قُتلوا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى إيران، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان موقع منظمة "حالوش" الإيرانية قد نشر تقارير سابقة عن مقتل 7 أفغان في مدينة سراوان شرق إيران، على يد قوات الحدود الإيرانية، فضلاً عن تقارير أخرى في الصيف الماضي بشأن مقتل 6 مهاجرين، بينهم أطفال، في حوادث مشابهة.

وسبق لمكتب الأمم المتحدة في أفغانستان أن دعا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى فتح تحقيق دولي حول أنباء تتحدث عن "مقتل عشرات المهاجرين الأفغان في المناطق الحدودية بين البلدين".

وتنفذ إيران، منذ عام تقريباً، حملة واسعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وبحسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعادت طهران 1.1 مليون أفغاني إلى بلادهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.

وحددت إيران نهاية عام 2025 مهلة نهائية لخروج جميع المقيمين الأفغان غير الحاصلين على أوراق قانونية، فيما تشير تقديرات المفوضية إلى وجود نحو 4 ملايين أفغاني داخل الأراضي الإيرانية، معظمهم دون وثائق إقامة.