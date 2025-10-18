طالبان تؤكد عدم الرد على هجمات باكستان الأخيرة "احتراماً لجهود الدوحة"

شفق نيوز- كابول

أكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، يوم السبت، أن الحركة لن ترد على الهجمات الباكستانية الأخيرة، خلال المحادثات الجارية في الدوحة، مشيرًا إلى احترام جهود الوساطة التي تهدف إلى الحد من التوترات الحدودية.

وقال مجاهد حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء، إن "طالبان "تحتفظ بالحق في الرد على الهجمات الباكستانية لكنها أوقفت بشكل مؤقت العمليات العسكرية احترامًا لفريق التفاوض في الدوحة".

وأضاف أن "القوات الباكستانية نفذت غارات جوية الليلة الماضية في إقليم باكتيكا جنوب شرق أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين في منطقتي أورجون وبارمال".

وكانت وكالة خاما برس قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت، أن وزير الدفاع الملا يعقوب مجاهد ورئيس الاستخبارات الملا عبد الحق واثق وصلا إلى الدوحة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وتهدف الزيارة إلى إجراء محادثات مع ممثلين باكستانيين بشأن التعاون الأمني والتوترات عبر الحدود.