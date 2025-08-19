طالبان تزيد عطش إيران بسد افغاني جديد

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، ببدء حكومة طالبان تشغيل سد "باشدان" الواقع على بعد 25 كيلومترًا شرق مدينة هرات، التي تبعد نحو 70 كيلومترًا فقط عن منطقة تايباد الإيرانية، خلال مراسم حضرها مسؤولون كبار من الحركة.

وبدأت عملية ملء هذا السد قبل عام، وهو ما أثار غضب المسؤولين الإيرانيين الذين أعربوا عن قلقهم من احتمال تفاقم أزمة المياه في جنوب إيران، إلا أن طالبان واصلت بناء السد بتكلفة 117 مليون دولار، وقد أصبح جاهزًا للاستخدام.

وكانت أعمال بناء هذا المشروع، التي انطلقت في عام 2011، قد تأخرت لأسباب عدة، بينها النزاعات بين طالبان والحكومات السابقة في أفغانستان.

ويعد سد باشدان أحد أكبر مشاريع وزارة المياه والطاقة الأفغانية، حيث تبلغ طاقته التخزينية 54 مليون متر مكعب من المياه، ويتيح ري 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وإنتاج كهرباء بقدرة 2 ميغاواط.

وأكد مسؤولو طالبان أن السد سيلعب دورًا مهمًا في الحد من الجفاف، وتطوير الزراعة، وخلق فرص العمل في غرب أفغانستان.

وبعد سيطرة طالبان على أفغانستان في عام 2021، وضعت الحركة استكمال مشروع سد باشدان على رأس أولوياتها بعد توقف دام سنوات، ويبلغ ارتفاع السد نحو 70 مترًا، بينما يصل طول تاجه إلى نحو 1100 متر.

ويرى بعض الخبراء الإيرانيين أن تشغيل السد قد يؤثر على مجرى نهر هريرود وحقوق إيران المائية، مما قد يزيد من أزمة نقص المياه في مشهد.

وفي وقت تواجه فيه إيران جفافًا شديدًا ونقصًا حادًا في الموارد المائية، واصلت طالبان بناء المزيد من السدود في المناطق القريبة من الحدود الإيرانية، دون الالتزام بدفع حصص المياه لإيران.

وقد سبق لمسؤولين إيرانيين التأكيد مرارًا على أن حكومات أفغانستان، بما فيها طالبان، انتهكت اتفاقيات حصص المياه مع إيران.