ضمن 100 هدف.. إسرائيل تعلن اغتيال "الزين" واستهداف قوة الرضوان في لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اغتيال أحد أعضاء حزب الله اللبناني "مصطفى أحمد الزين"، فيما أشار إلى مهاجمة أكثر من 100 هدف في لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي: "استهدفنا عنصر حزب الله (مصطفى أحمد الزين) الذي كان على اتصال بفيلق القدس"، لافتاً إلى "مهاجمة أكثر من 100 هدف في لبنان اليوم بينها مقرات لقوة الرضوان في بيروت".

وتابع: "استهدفنا مقر تدريب لقوة الرضوان بضاحية بيروت أثناء الإعداد لهجوم ضدنا"، مؤكداً "سنواصل العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر العمل ضدنا تحت رعاية إيران".

وكانت وسائل إعلامية أفادت، مساء الأحد، بشن الجيش الإسرائيلي غارتين استهدفتا محيط مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، فيما أفادت معلومات أولية بأن "الغارتين طالتا أطراف المخيم"، وتشير المعطيات إلى أنّ "الاستهداف تمّ من البوارج الحربية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مناطق في البلاد خلفت أكثر 1500 ضحية بين قتيل وجريح.

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بيروت، إلى سقوط "394 شهيداً بينهم 83 طفلاً و42 امرأة، وإصابة 1160 جريحاً أكثر من 500 بينهم من النساء والأطفال".

كما وأعلن ناصر الدين عن "سقوط 9 شهداء و16 جريحاً من القطاع الصحي وتضرر أربعة مستشفيات جراء الاستهدافات الإسرائيلية".

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى تقديم استغاثة صحية لبلاده في ظل استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، مع تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة، وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.