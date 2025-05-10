ضمن جولته الإقليمية والدولية.. الشرع يحطّ في البحرين في زيارة رسمية

شفق نيوز/ وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية، كان قد أُعلن عنها مسبقاً، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين ومواصلة الانفتاح السوري على المحيط العربي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في خبر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن طائرة الشرع حطت في قاعدة الصخير الجوية، حيث كان في استقباله وفد رفيع تقدمه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، إلى جانب وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، في وقت سابق، عن الزيارة المرتقبة، التي تأتي بعد سلسلة زيارات قام بها الشرع إلى دول عربية بارزة شملت السعودية، الإمارات، قطر، والأردن، منذ توليه مهام منصبه قبل بضعة أشهر.

وعلى الصعيد الدولي، شهدت الأيام الماضية زيارة مفصلية للشرع إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون، وجرى بحث ملفات عدة من أبرزها إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق منذ عهد النظام السابق، في مؤشر لافت على تحولات محتملة في الموقف الأوروبي تجاه سوريا.