ضمن اتفاقية "دفاع مشترك".. باكستان ترسل طائرات مقاتلة إلى السعودية

شفق نيوز- الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم السبت، عن إرسال باكستان طائرات مقاتلة وقوات عسكرية أخرى إلى المملكة لـ"تعزيز الأمن" ضمن اتفاقية دفاع مشترك الموقعة بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "قوة عسكرية وصلت من باكستان إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي ضمن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين".

وأضافت، أنه "‏تتكون القوة الباكستانية من ⁠طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية بهدف تعزيز التنسيق العسكري المشترك ورفع مستوى الجاهزية العملياتية بين القوات المسلحة في البلدين، وبما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

ونقلت وكالة "رويترز"، عن ثلاثة مصادر، من بينها مسؤول حكومي باكستاني كبير، قوله، إن "إرسال الطائرات جاء في أعقاب موجة من الهجمات الإيرانية على المملكة استهدفت بنى تحتية رئيسية للطاقة وأسفرت عن مقتل مواطن سعودي".

وأضاف المسؤول الباكستاني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنهم "ليسوا هناك لمهاجمة أحد".

وأفادت المصادر الثلاثة بأن "الهجوم الإيراني الذي استهدف مجمع الجبيل للبتروكيماويات في السعودية، يوم الاثنين، أثار مخاوف في باكستان من احتمال ‌رد ⁠المملكة، مما قد يعرض محادثات السلام مع إيران للخطر".

وأكدت المصادر، أن انتشار الطائرات الباكستانية يهدف إلى طمأنة الرياض بأن إسلام اباد ستساعد في الدفاع عن المملكة ضد أي هجمات أخرى.

وكانت السعودية قد وقّعت مع باكستان ⁠اتفاقية دفاع مشترك في شهر أيلول 2025 تعهد فيها الطرفان بالتعامل مع أي عدوان على أي منهما باعتباره هجوما على البلدين معا. وعزز ذلك بشكل كبير الشراكة الأمنية القائمة منذ عقود.

وتقدم باكستان منذ فترة ⁠طويلة دعما عسكريا للسعودية يشمل التدريب وإرسال مستشارين، بينما تدخلت السعودية مرارا لدعم باكستان ماليا خلال فترات الأزمات الاقتصادية.