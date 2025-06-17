ضربة إيرانية جديدة بعشرة صواريخ على إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، رصد إطلاق صواريخ ايرانية باتجاه تل أبيب ومحيطها.

بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه تم رصد 10 صواريخ إيرانية تجاه اسرائيل.

كما أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحذيرات طارئة، مؤكدة انطلاق صفارات الإنذار في مناطق متفرقة في تل أبيب والمناطق المحيطة بها.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ابتداء من فجر يوم الجمعة الماضي وصولاً إلى اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.