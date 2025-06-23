ضربة إيرانية تقطع الكهرباء عن 8 آلاف مستهلك جنوب إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم الاثنين، انقطاع الكهرباء عن 8 آلاف مستهلك جنوب إسرائيل، مشيراً إلى أنه يتم العمل حاليا على إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الطاقة.

وقال كوهين في تصريحات صحفية إن منشأة إستراتيجية في عسقلان تعرضت لأضرار جراء ضربة صاروخية إيرانية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم، عن شركة الكهرباء الإسرائيلية تحذيرها من أعطال بشبكة نقل الطاقة بعدة مناطق جنوب إسرائيل، نتيجة تأثير أحد الصواريخ الإيرانية الباليستية على "منشأة إستراتيجية للبنية التحتية".

وأعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن "عدة فرق في طريقها إلى مجموعة من المواقع على الأرض بهدف استعادة إمدادات الطاقة في أقرب وقت ممكن"، ثم أفادت في وقت لاحق بعودة التيار الكهربائي لجميع المستهلكين، وفقا لوكالة "رويترز".

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن شركة الكهرباء الإسرائيلية أن سقوط صاروخ قرب منشأة إستراتيجية للشركة جنوبي البلاد، بالقرب من عسقلان، أدى إلى تشويش الخدمة في عدد من بلدات المنطقة.

وواصلت إيران إطلاق الصواريخ على أهداف مختلف في إسرائيل، إذ ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين أن رشقات صاروخية إيرانية أطلقت على مناطق واسعة في أنحاء البلاد اليوم الاثنين، وأدخلت الملايين إلى الملاجئ لمدة 50 دقيقة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن الدفعة الجديدة من الصواريخ الإيرانية تستهدف مواقع عسكرية واقتصادية في إسرائيل.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" بأن الحرس الثوري الإيراني يغير تكتيكاته ويستهدف مناطق واسعة في أنحاء إسرائيل.