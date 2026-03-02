ضربة لبنان.. إسرائيل قصفت 70 هدفا ومقتل قائد فلسطيني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، قصف 70 موقعا لحزب الله في لبنان، بضربته الاخيرة.

وقال الجيش في بيان له: حزب الله اختار الانضمام إلى النظام الإيراني وسيتحمل تبعات الهجوم على إسرائيل.

وأضاف أنه: هاجمنا مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان.

بالمقابل، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الفلسطيني مقتل قائدها في الضربات على لبنان.

وبدأت القوات الاسرائيلية، يوم الاثنين، بشن غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وتاتي الغارات بعد تحذير أصدره الجيش الاسرائيلي، بشأن استهداف مواقع حزب الله في الضاحية ودعا المدنيين لمغادرة الاماكن القريبة عليها.

كما أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، أن "الجيش لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على إسرائيل".

وأضاف: سننهي المعركة بـ"إلحاق الضرر" بإيران وتكبيد حزب الله "ضربة قاسية جدا".

وكان الجيش الإسرائيلي، اعلن يوم الاثنين، اغتيال رئيس استخبارات حزب الله في بيروت.

وكانت وسائل إعلام عبرية، افادت يوم الاثنين، بمقتل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله في لبنان، النائب محمد رعد، في غارات إسرائيلية جاءت عقب هجوم شنّه الحزب على موقع جنوب حيفا.