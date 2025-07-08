ضربة إسرائيلية تستهدف عضواً بارزاً في حماس بلبنان (فيديو)

شفق نيوز– الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، استهداف عضو بارز في حركة "حماس" بغارة جوية بمنطقة طرابلس شمالي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه هاجم مؤخراً عضواً بارزاً في حركة "حماس" في منطقة طرابلس بلبنان، باستخدام طائرات تابعة لسلاح الجو.

وهذا وأفادت وسائل إعلامية، الثلاثاء، بمقتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في بلدة العيرونية بقضاء زغرتا شمالي لبنان.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة غارات وتوغل للجيش الإسرائيلي في لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.