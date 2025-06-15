ضربات على منشأة نووية إيرانية وسط هجوم مركب جديد على إسرائيل

شفق نيوز/ قالت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر الاثنين، إن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ هجمات على منشآت نووية إيرانية تقع في "فوردو" تحت الأرض، بينما أعلنت إيران أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط منشأة نطنز النووية.

وقال الجيش الاسرائيلي إن سلاح الجو يقصف حالياً مواقع صواريخ أرض-أرض في وسط إيران.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أفادت تقارير إيرانية عن رصد إطلاق نحو 70 صاروخاً من الأراضي الإيرانية باتجاه أهداف إسرائيلية.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البلاد تتعرض لهجوم صاروخي مشترك من إيران واليمن، حيث تم اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه جنوب إسرائيل، دون الإشارة إلى حجم الخسائر.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن الحرس الثوري "ينفذ الآن جولة جديدة من الضربات الصاروخية ضد مواقع داخل إسرائيل"، بينما أصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات عاجلة للسكان بضرورة البقاء قرب الملاجئ، في ظل ما وصفته بـ"التهديدات المستمرة وغير المنتهية".

وتقع منشأة فوردو داخل جبل قرب مدينة قم، وتعد من أكثر المنشآت تحصيناً في إيران، بينما تشتهر منشأة نطنز بأنها مركز تخصيب اليورانيوم في البلاد، وقالت إسرائيل إنه تم استهدافها بهجوم صاروخي.

ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة التي بدأت بهجوم إيراني واسع يوم الجمعة استُخدمت فيه صواريخ وطائرات مسيّرة، وردت عليه إسرائيل بسلسلة ضربات ضد أهداف عسكرية داخل إيران وسوريا، وسط مخاوف دولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة إقليمية شاملة.