ضربات صاروخية متزامنة من إيران ولبنان على إسرائيل

تعرضت مناطق إسرائيلية عديدة، صباح الأحد، لهجمات بالصواريخ والمسيرات من محوري الشمال لبنان، والجنوب إيران، وذلك في اليوم السادس عشر من الحرب التي أشعلت الشرق الأوسط.

وبحسب مسعفين إسرائيليين، لم تصل لغاية الآن، أي بلاغات بوقوع إصابات في القصف الأخير من لبنان وإيران على حيفا وشرق النقب ومناطق أخرى.

ورغم ذلك، دوت صفارات الإنذار في عكا والمنطقة الصناعية بخليج حيفا، إضافة إلى الجليل، عقب رصد إطلاق صواريخ من لبنان

بالتزامن، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، باعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه مدينة عكا شمالي إسرائيل.