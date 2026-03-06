ضربات إسرائيلية جديدة تطال جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الجمعة، بأن طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي نفذت سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان.

وذكرت الوسائل، بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا محيط بلدة تول، فيما طالت غارات أخرى بلدات كفررمان وحبوش وصريفا، إضافة إلى قصف جوي استهدف بلدة كفرتبنيت.

وأضافت أن "الطيران الحربي واصل تحليقه في أجواء المنطقة بالتزامن مع الضربات"، دون الكشف عن المزيد من المعلومات.

في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي، تنفيذ 26 موجة من الهجمات في الضاحية الجنوبية في بيروت منذ بداية الحرب.

وأشار إلى تنفيذ غارات الليلة الماضية على مقار و10 مبان شاهقة تضم بنى تحتية عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات ضمن موجة تصعيد أوسع بدأت مطلع الأسبوع، إذ تقول إسرائيل إن عملياتها في لبنان تأتي رداً على إطلاق حزب الله النار وفتح جبهة قتال متزامنة مع الحرب الدائرة في الإقليم، بينما أعلن حزب الله توسيع هجماته بالصواريخ والمسيّرات في سياق ردوده على التطورات المرتبطة بالحرب ضد إيران بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

في غضون ذلك، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن القوات تلقت أوامر بالتقدم وتعميق ما سماه خط السيطرة على طول الحدود مع لبنان وإقامة مواقع في نقاط رئيسية جنوباً.