أضرار كبيرة بعد قصف إيراني لمدينة "راس لفان" الصناعية في قطر

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت شركة "قطر للطاقة"، مساء اليوم الأربعاء، أن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت لهجمات صاروخية، مشيرة إلى أنه تم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحرائق الناتجة عن الهجوم.

وأضافت الشركة في بيان أن الهجمات تسببت في أضرار جسيمة، مؤكدة أنه لم تُسجَّل أي وفيات نتيجة الهجوم.

وأوضحت "قطر للطاقة" أنها ستواصل تزويد الجمهور بالمعلومات المتوفرة بشأن الحادث.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد حذر المواطنين والمقيمين في محيط مجمع مسيعيد للبتروكيمياويات وشركة مسيعيد القابضة (التابعة لشركة Chevron) ومصفاة رأس لفان (المرحلتان 1 و2) في قطر ومنشآت أخرى في الإمارات والسعودية، بأنها ستتعرض لضربات عسكرية خلال الساعات المقبلة، وذلك رداً على استهداف البنى التحتية الاقتصادية والطاقوية في إيران.

وقال مقر "خاتم الأنبياء" العسكري في إيران: "حذرنا سابقاً من أنه إذا تعرضت البنى التحتية الاقتصادية والطاقوية في إيران للعدوان فسنهاجم مصدر العدوان بشدة"، مضيفاً أن "استهداف البنى التحتية للوقود والطاقة والغاز في البلد المصدر للعدوان حق مشروع لنا وسنرد بقوة في أول فرصة".

وتعرض حقل بارس الجنوبي الإيراني ومنشآت نفطية في عسلوية لهجوم أميركي–إسرائيلي، استهدف منشأة لمعالجة الغاز ضمن ما وصفته تل أبيب بـ"التصعيد الموعود".

وبحسب إعلام عبري، تُعد الضربة أول استهداف للبنى التحتية الاقتصادية في إيران، ونُفذت بتنسيق وموافقة الولايات المتحدة، وسط غياب تفاصيل رسمية عن حجم الأضرار.

في حين أكد محافظ عسلوية الإيرانية، إصابة أقسام عدة في حقل بارس الجنوبي للغاز بمقذوفات "صهيونية أميركية"، مؤكداً في ذات الوقت أن الوضع تحت السيطرة وفرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق في حقل بارس ولا تقارير عن وقوع إصابات.

ويُعد حقل بارس الجنوبي أكبر حقل للغاز الطبيعي في إيران، ويقع في محافظة بوشهر، كما يمثل الجزء الإيراني من أكبر حقل غاز بحري في العالم، والذي تتقاسمه طهران مع قطر في مياه الخليج.