أضرار بمرافق نطنز النووية في إيران.. ولا آثار إشعاعية متوقعة

شفق نيوز- فيينا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الثلاثاء، وقوع أضرار في مباني محطة تخصيب الوقود النووي الإيرانية تحت الأرض في نطنز، لكنها أكدت أنه من غير المتوقع حدوث أي آثار إشعاعية نتيجة الحادث.

وذكرت الوكالة أن "التفقدات الأولية لموقع المنشأة لم تظهر أي علامات على تسرب إشعاعي"، مشيرة إلى أن "الأضرار اقتصرت على المباني نفسها دون التأثير على العمليات النووية بشكل خطير".

وجاء ذلك بعد تحذيرات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، أمس الاثنين، من مخاطر محتملة على المنشآت النووية الإيرانية، خلال اجتماع الوكالة.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات بالصواريخ على إيران، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.