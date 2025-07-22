ضحيتها قسّ وعائلته.. المرصد السوري يوثق "مجزرة مروعة" في السويداء

شفق نيوز- دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، توثيقه "مجزرة مروعة" بحق قسّ وعائلته في محافظة السويداء جنوبي البلاد.

وقال المرصد، إنه وثّق ما وصفها بـ"المجزرة المروعة" التي ارتكبها عناصر من قوات وزارة الدفاع، راح ضحيتها 12 مدنياً من عائلة واحدة، بينهم 6 نساء، وفق قوله.

وزعم أن قوات تابعة لوزارة الدفاع اقتحمت منزل القس "خالد ماهر مزهر" في حي الكروم داخل مدينة السويداء، في 16 تموز/ يوليو الجاري، وأقدمت على إطلاق النار المباشر على جميع من كان داخل المنزل، وقتلت حتى الكلب الخاص بالعائلة، على حد قوله.

وأفاد المرصد السوري بأن عدد ضحايا اشتباكات السويداء، التي استمرت نحو أسبوع، وصل إلى 1265 شخصاً.