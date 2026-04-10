ضحايا وضربات متبادلة.. تطورات التصعيد بين جنوب لبنان وإسرائيل

أفادت وسائل إعلامية لبنانية، عصر اليوم الجمعة، بمقتل 24 شخصاً بينهم 11 عنصر أمن دولة وأكثر من 30 جريح من جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في لبنان، تزامناً مع إطلاق حزب الله دفعات صاروخية على قوات إسرائيلية ومستوطنات شمال إسرائيل.

وبحسب تقارير إخبارية تابعتها وكالة شفق نيوز، فإن "أعداد القتلى ارتفعت إلى 24 قتيل بينهم 11 عنصر أمن دولة وأكثر من 30 جريح من جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في لبنان وطالت السراي الحكومي في النبطية في الجنوب".

وفي وقت سابق تعرضت مدينة النبطية لأكبر عدوان منذ بداية الحرب الحالية بين إسرائيل وحزب الله، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة، استهدفت معظم الأحياء والشوارع فيها، وتسببت بدمار هائل.

كما أشارت إلى "شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات خربة سلم والقنطرة وبريقع جنوبي لبنان"، تزامناً مع "إطلاق دفعات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي إسرائيل".

من جهته، أكد حزب الله "قصفه بدفعة صاروخية بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد ومستوطنات كرميئيل والمطلة ومسغاف عام، واستهداف بمسيرة آلية هامر في بلدة الطيبة جنوبي لبنان".

وعقب ذلك، أبلغت وسائل إعلامية بـ"وقوع هجمات صاروخية على مستوطنة أفيفيم وتفعيل صافرات الإنذار في الجليل الأعلى وصفد شمالي إسرائيل".

في المقابل، أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية "إطلاق صفارات الإنذار في سعسع بالجليل الغربي وفي صفد ومحيطها وبلدات عدة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل عقب رصد إطلاق صواريخ من لبنان".

وفي السياق، أبلغت القناة 14 العبرية عن "سقوط شظايا في موقف سيارات في صفد إثر إطلاق صواريخ من لبنان أدى لأضرار بعدة مركبات"، فيما لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى "صواريخ عدة أطلقت من لبنان باتجاه صفد تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة".

وتستمر المواجهات بين حزب الله في لبنان والجيش الإسرائيلي بالتزامن مع دخول اتفاق الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران يومها الثالث دون اعتراف تل أبيب بأن لبنان مشمول بهذه الهدنة.

وشنت إسرائيل صباح اليوم التالي لدخول الهدنة حيز التنفيذ أعنف غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان وشملت العاصمة اللبنانية بيروت عازية ذلك إلى وجود عناصر من حزب الله في المواقع المستهدفة.