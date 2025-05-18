ضحايا بتفجير انتحاري قرب قاعدة عسكرية في الصومال

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الصومالية، أن الأجهزة الأمنية تعمل على التأكد من حصيلة الخسائر جراء التفجير الانتحاري الذي وقع، صباح اليوم الأحد، أمام قاعدة دمايو العسكرية بالعاصمة مقديشو.

وأشار بيان عن وزارة الإعلام إلى أن القوات الأمنية "نجحت في التصدي للانتحاري الذي كان يسعى لاستهداف عدد كبير من المواطنين". داعية إلى استفاء المعلومات الرسمية من الجهات الحكومية المعنية.

بينما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود أن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا عندما استهدف انتحاري صفاً من المجندين الشباب الذين كانوا يسجلون أسماءهم في القاعدة العسكرية في مقديشو.

وأوضح الشهود أن الشبان كانوا يصطفون عند بوابة القاعدة عندما فجر المهاجم المتفجرات التي كانت بحوزته.

ونقلت الوكالة عن الطاقم الطبي في المستشفى العسكري أنهم استقبلوا 30 مصابا جراء الانفجار، وأن 6 منهم توفوا على الفور.