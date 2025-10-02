ضحايا باستهداف طائرة مسيرة لعجلة مدنية في إدلب السورية

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر محلي في سوريا، يوم الخميس، باستهداف طائرة مسيرة، لعجلة شمالي محافظة إدلب، دون معرفة من كانت تقل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة يُرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت عجلة على الطريق الواصل بين حارم – سرمدا شمالي محافظة إدلب".

وأضاف "لم تُعرف بعد هوية الأشخاص الذين كانوا داخل السيارة أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الاستهداف، فيما شهدت المنطقة انتشاراً أمنياً وحالة من التوتر".