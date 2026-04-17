ضبط "شبكة تجسس" لصالح إيران داخل سلاح الجو الإسرائيلي

جنود إسرائيليون

أفاد إعلام عبري، يوم الجمعة، بضبط شبكة تجسس في سلاح الجو الإسرائيلي عملت لمصلحة إيران.

ونقلت القناة 15 العبرية عن مصادر قولها إنه تم اعتقال مجندين نظاميين في سلاح الجو بشبهة "التجسس لمدة طويلة" لصالح إيران.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال تقرير عبري إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 4 جنود نظاميين ضمن وحدات قتالية، للاشتباه في أنهم عملوا معاً كمجموعة وتجسسوا لصالح إيران، حتى خلال فترة الحرب.

وذكرت قناة "آي 24" العبرية، أن الجنود الإسرائيليين الأربعة، يجري التحقيق معهم بالتعاون بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة.

ووفق ما نقلته القناة عن مصادر مطلعة، فإن "هذه القضية تعكس توجهاً واضحاً لمحاولات اختراق المنظومة الأمنية والوصول إلى المدنيين، وتشير إلى ارتفاع حاد في تهديدات التجسس من جانب إيران في الأيام الأخيرة".