ضابط سابق بـ"سي آي إيه": قرار بضرب إيران الاثنين أو الثلاثاء (فيديو)

شفق نيوز- واشنطن

تداول ناشطون في الولايات المتحدة على نطاق واسع، يوم الأحد، مقطعاً مصوراً لمقابلة مع ضابط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" السابق جون كيرياكو، يتحدث فيه عن معلومات قال إنه تلقاها بشأن ضربة محتملة لإيران.

وقال كيرياكو في المقطع المتداول: "لدي صديق، ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية، كان في البيت الأبيض هذا الصباح يتحدث إلى أصدقائه. يقول إن قراراً قد اتخذ لشن هجوم على إيران يوم الاثنين أو الثلاثاء".

وأضاف: "الرئيس أمس منح الإيرانيين مهلة 10 أيام لقبول مقترحاتنا بإنهاء برنامجهم للصواريخ الباليستية، وإنهاء برنامج تخصيب اليورانيوم، ووقف دعمهم لجماعات في الشرق الأوسط مثل حماس وحزب الله والحوثيين. لكنه فعل هذا من قبل. يمنحك 10 أيام أو أسبوعين، ثم يهاجم بعد يومين فقط. يعتقد أن ذلك يبقي الجميع في حالة ارتباك".

ونقل كيرياكو عن الضابط السابق في "سي آي إيه" قوله إن "خطوط المعركة رُسمت، وإن المعسكر المناهض للحرب يضم جيه دي فانس وتولسي غابارد فقط. هذا كل شيء. أما المعسكر المؤيد للحرب فيقوده ماركو روبيو ويشمل بيت هيغسيث، والآن أيضاً هيئة الأركان المشتركة".

وتابع: "أوقفته عند هذه النقطة وقلت له: لحظة. خلال حرب العراق، في بدايتها، كان أكثر المكونات معارضة للحرب بشدة هو هيئة الأركان المشتركة. كانوا دائماً آخر من يريد الهجوم لأنهم يعرفون معنى الحرب. فقال لي: آه، لكنك تنسى أن ترمب استبدل جميع أعضاء هيئة الأركان المشتركة هذا العام، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وهو ما كنت قد نسيته".

وأضاف: "أي من هؤلاء الجنرالات ذوي الأربع نجوم الذين تدرجوا في الرتب وخدموا في عهد بايدن، أقالهم جميعاً. ورقّى أشخاصاً يعلم أنهم سيكونون موالين له سياسياً".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن ذلك لصرف الانتباه عن "الفضيحة الحالية"، أجاب: "ربما جزئياً، نعم".

ووفق ما تم تداوله، فقد انتشر المقطع على نطاق واسع بين ناشطين في الولايات المتحدة.