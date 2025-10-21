ضابط بريطاني برفقة بضعة جنود في غزة لمراقبة وقف إطلاق النار

شفق نيوز- لندن

كشف وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إرسال ضابط عسكري رفيع المستوى وعدد محدود من الجنود إلى إسرائيل للمساعدة في الجهود الدولية الرامية إلى مراقبة وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.

وأوضح هيلي في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، أن "الانتشار يأتي بناءً على طلب من الولايات المتحدة، حيث سيتولى الضابط البريطاني منصب نائب قائد في مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده واشنطن".

ووصف هيلي اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنه "فرصة للسلام طويل الأمد"، مؤكداً أن "بريطانيا تمتلك خبرات وقدرات متخصصة ستساهم فيها ضمن هذه المهمة".

وأوضح الوزير البريطاني، أن بلاده "لن تكون في موقع القيادة، لكنها ستلعب دوراً أساسياً وتقدم الخبرة اللازمة"، مشيراً إلى أن "الضابط البريطاني يرافقه فريق صغير من خبراء التخطيط العسكري".

وتأتي تصريحات هيلي، بعد أقل من أسبوع من تصريح وزيرة الخارجية إيفيت كوبر بأن المملكة المتحدة "لا تخطط لإرسال جنود".

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن الانتشار لن يشمل العمل داخل قطاع غزة، تماماً كما أن القوات الأميركية، والتي قد يصل عددها إلى 200 جندي، لن تدخل القطاع أيضاً.

وتأتي هذه الخطوة فيما يتعرض وقف إطلاق النار لضغوط متزايدة، مع تبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بخرقه، وعودة الضربات الجوية الإسرائيلية لفترة وجيزة نهاية الأسبوع، في حين ذكرت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 50 شخصاً قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.