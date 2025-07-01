صورة تثبت استمرار العمل في منشأة "فوردو" الإيرانية

شفق نيوز - طهران

‎أظهرت صور أقمار صناعية جديدة، نُشرت يوم الثلاثاء، استمرار العمل في منشأة "فوردو" النووية الإيرانية، رغم تعرضها لهجوم من قاذفات "بي-2" الأمريكية قبل أكثر من أسبوع.

ووفق قناة "آي نيوز 24" العبرية، التُقطت الصور عبر شركة "ماكسار تكنولوجيز"؛ ما أعاد الجدل حول حقيقة ما يجري في البرنامج النووي الإيراني بعد الحرب.

‎وأفادت الشركة، بأن الصور تُظهر نشاطا متواصلا في المنشأة من خلال رصد فتحات التهوية فيها، وهي ذاتها التي استُهدفت بالضربة الأمريكية.

‎وبحسب القناة العبرية، تُظهر الصور الجديدة استمرار عمل معدات الحفر، كما يظهر عدد من أفراد الطاقم متمركزين مباشرة بجوار ما يُعرف بـ"الحفرة الشمالية" عند الحافة فوق المجمع تحت الأرض.

‎وتُظهر الصور أيضا، بحسب "ماكسار"، وجود عدة مركبات متوقفة أسفل الحافة على طول المسار المُصمَّم للوصول إلى الموقع.