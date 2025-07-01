صورة تثبت استمرار العمل في منشأة "فوردو" الإيرانية
شفق نيوز - طهران
أظهرت صور أقمار صناعية جديدة، نُشرت يوم الثلاثاء، استمرار العمل في منشأة "فوردو" النووية الإيرانية، رغم تعرضها لهجوم من قاذفات "بي-2" الأمريكية قبل أكثر من أسبوع.
ووفق قناة "آي نيوز 24" العبرية، التُقطت الصور عبر شركة "ماكسار تكنولوجيز"؛ ما أعاد الجدل حول حقيقة ما يجري في البرنامج النووي الإيراني بعد الحرب.
وأفادت الشركة، بأن الصور تُظهر نشاطا متواصلا في المنشأة من خلال رصد فتحات التهوية فيها، وهي ذاتها التي استُهدفت بالضربة الأمريكية.
وبحسب القناة العبرية، تُظهر الصور الجديدة استمرار عمل معدات الحفر، كما يظهر عدد من أفراد الطاقم متمركزين مباشرة بجوار ما يُعرف بـ"الحفرة الشمالية" عند الحافة فوق المجمع تحت الأرض.
وتُظهر الصور أيضا، بحسب "ماكسار"، وجود عدة مركبات متوقفة أسفل الحافة على طول المسار المُصمَّم للوصول إلى الموقع.