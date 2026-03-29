صواريخ إيرانية نحو"النقب" و"عراد" و"ديمونا"

أفادت وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية، يوم السبت، بوقوع انفجارات وإطلاق صفارات إنذار في مناطق جنوب إسرائيل، عقب رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه النقب وإيلات، مع الإعلان عن اعتراض عدد منها.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن "انفجارات عنيفة" سُمعت في "النقب" و"عراد" و"ديمونا"، في أعقاب هجمات صاروخية إيرانية استهدفت جنوب (فلسطين المحتلة).

من جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق إنذار مبكر لمنطقتي النقب وإيلات بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، قبل أن تؤكد تفعيل صفارات الإنذار في ديمونة ومناطق في النقب.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض الصواريخ التي أُطلقت باتجاه النقب، دون ورود أنباء عن إصابات.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إيران أطلقت دفعة صاروخية ثانية باتجاه جنوب إسرائيل بعد دقائق قليلة من الدفعة الأولى، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار للمرة الثانية في بئر السبع وإيلات ومناطق في النقب.

كما أُطلقت صفارات الإنذار مجدداً في مدينة العقبة الأردنية المقابلة لإيلات، بالتزامن مع استمرار التحذيرات في جنوب إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن ثلاثة صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه جنوب إسرائيل، جرى اعتراض اثنين منها، بينما سقط الثالث في منطقة مفتوحة، دون تسجيل إصابات.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ مجدداً من إيران، في حين أفادت تقارير بسقوط صاروخ باليستي إيراني في منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل.