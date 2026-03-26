صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب وسط إسرائيل

شفق نيوز - الشرق الاوسط

دوت صفارات الإنذار، اليوم الخميس، في وسط إسرائيل ومحيط القدس عقب رصد هجوم صاروخي إيراني جديد، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا ورؤوس متفجرة في عدة مناطق ووقوع إصابات وأضرار.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل الإنذار المبكر عقب رصد الهجوم، قبل أن تتحدث وسائل إعلام عن سقوط شظايا صاروخ عنقودي في مناطق وسط إسرائيل، ما أسفر عن إصابات دون إعلان حصيلة نهائية.

كما أفادت التقارير بتصاعد الدخان من أحد أحياء "تل أبيب" بعد سقوط صاروخ انشطاري متعدد الرؤوس، تسبب بأضرار وإصابات لم تُعرف طبيعتها بعد.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن شظايا سقطت على مبنى في بلدة كفر قاسم، مع مخاوف من وجود عالقين، فيما أشار إلى سقوط رؤوس متفجرة وشظايا في مستوطنات شمال الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الصواريخ الإيرانية تمكنت من استهداف أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، ما أثار شكوكاً بشأن فاعلية هذه المنظومات، فيما تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن فشل هذه الأنظمة في التصدي لموجة صواريخ إيرانية.