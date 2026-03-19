صواريخ إيرانية تضرب شمال إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة

دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال إسرائيل، صباح الخميس، عقب رصد وإطلاق صواريخ من إيران، وسط أنباء عن انفجارات قوية في عدة مواقع.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإنذارات مبكرة في عكا وحيفا وطبريا والجليل والمروج الشمالية، قبل أن تمتد صفارات الإنذار لاحقاً إلى مناطق في الجليلين الأعلى والأسفل وشمال الضفة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الهجوم أو نتائجه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجارات قوية سُمعت في شمال البلاد عقب الهجوم الصاروخي.

وبحسب مصادر، استهدفت الهجمات قواعد عسكرية إسرائيلية في مناطق متعددة من الشمال إلى الوسط والجنوب، فيما أشار الحرس الثوري الإيراني إلى استمرار الضربات الصاروخية بشكل متكرر على مدار الساعة.

وأضافت المصادر أن بعض الصواريخ المستخدمة عنقودية، تنفجر إلى عشرات المقذوفات الصغيرة، ما يسبب أضراراً واسعة في المناطق المستهدفة.