صواريخ إيرانية تضرب حيفا وتل أبيب والخليج… وغارات إسرائيلية على طهران

شفق نيوز- الشرق الاوسط

تبادل إيران وإسرائيل هجمات صاروخية وجوية، شملت قصفًا إيرانيًا طال حيفا وتل أبيب ووسط إسرائيل وبعض مناطق الخليج، مقابل غارات إسرائيلية على طهران، فيما أعلنت الإمارات والكويت التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات شمال إسرائيل، مع رصد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه حيفا والجولان، وسقوط رؤوس متفجرة في عدة مناطق من المدينة، ما أدى إلى اندلاع حرائق وتضرر مبانٍ ومركبات. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية "وقوع أضرار مادية وحرائق بعد سقوط شظايا صواريخ"، بينما تحدثت تقارير لاحقة عن "4 إصابات" إضافة إلى انتشال جثتين من تحت أنقاض مبنى تعرض لهجوم سابق.

كما رُصدت دفعات صاروخية جديدة نحو وسط إسرائيل، مع انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها، وسماع دوي انفجارات في المنطقة. وأفادت تقارير بسقوط شظايا في تل أبيب ورمات غان وبني براك، و"إصابتين" إضافة إلى "إصابة خطيرة"، مع بلاغات عن سقوط رؤوس عنقودية في أكثر من 15 موقعًا.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي "تنفيذ هجمات في طهران ضد البنية التحتية للنظام الإيراني"، فيما أفادت وكالة "مهر" بسقوط "4 قتلى و7 جرحى" في هجوم أميركي إسرائيلي شرق طهران.

كما نقلت وكالة "فارس" عن مسؤول محلي مقتل "13 شخصًا" في استهداف وحدتين سكنيتين في بهارستان، بينما أعلنت طوارئ العاصمة الإيرانية "مقتل 6 أطفال" جراء الهجمات الليلية.

إقليميًا، أعلن الجيش الكويتي "التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات معادية"، فيما أكدت الدفاع الإماراتية "التعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران". وأفادت أبوظبي بسقوط شظايا في المدينة الصناعية، ما أسفر عن إصابة متوسطة لشخص من الجنسية الغانية.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير أميركية وإسرائيلية أن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي بين طهران وواشنطن خلال 48 ساعة "ضئيلة"، مع استمرار تبادل الضربات وإطلاق دفعات صاروخية جديدة باتجاه شمال ووسط إسرائيل.