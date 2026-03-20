صواريخ من إيران ولبنان ضد إسرائيل تخلف إصابات

أعلنت إيران وحزب الله اللبناني، يوم الجمعة، إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ تجاه إسرائيل، فيما أعلنت الأخيرة إصابة نحو 10 أشخاص جراء تلك الإطلاقات ومحصية العمليات التي نفذتها ضد حزب الله في لبنان، وذلك في اليوم 21 من الحرب الإقليمية.

وأعلن التلفزيون الإيراني، إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، فيما تزامن ذلك مع إعلان حزب الله قصف بدفعة صاروخية مستوطنة راموت نفتالي، وقصف بسرب من المسيرات ثكنتي متات ويعرا.

وأضاف حزب الله: "قصفنا بدفعة صاروخية مستوطنة شوميرا في إطار التحذير الذي وجهناه لعدد من المستوطنات، كما استهدفنا بدفعة صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام جنوبي لبنان".

في المقابل، أفادت "تايمز أوف إسرائيل" بإصابة 10 أشخاص في رحوفوت جراء انفجار صاروخ عنقودي، فيما ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن 9 أشخاص أُصيبوا في رحوفوت وسط إسرائيل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "وقوع إصابات بشظايا صاروخ إيراني وسط إسرائيل، وأن صواريخ إيران تركزت على مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب التي تضم منشآت طاقة ومياه وتكنولوجيا، وهناك أضرار جراء سقوط شظايا في مدينة رحوفوت التي تضم معهد وايزمان للعلوم ومنشآت للطاقة".

كما أفادت تقارير إعلام عبرية بأن "8 موجات من الصواريخ الإيرانية أطلقت منذ صباح اليوم تركزت على وسط إسرائيل، وتسبب سقوط شظايا صاروخ إيراني في حريق بمنزل وسط إسرائيل، كما تم تفعيل صافرات الإنذار في القدس ومناطق وسط إسرائيل".

وأكد الإعلام العبري، أن "حزب الله أطلق دفعة من الصواريخ تجاه الشمال، وسقط صاروخ في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل".

إلى ذلك ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه "تم تفعيل الإنذار المبكر في تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، وأن صفارات الإنذار تدوي في حيفا وفي المالكية بالجليل الأعلى وفي زرعيت بالجليل الغربي شمالي إسرائيل".

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، تلقي تقارير عن سقوط صواريخ إيرانية في وسط إسرائيل، مبيناً "نعمل على اعتراض صواريخ أطلقت من إيران".

وعن تطورات عملياته في لبنان، ذكر الجيش الإسرائيلي أن "العمليات البرية الموضعية مستمرة في جنوب لبنان، وتم استهدف أكثر من ألفي هدف لحزب الله منذ بدء العمليات، وتم قتل أكثر من 570 عنصراً من بينهم نحو 220 من قوة الرضوان، كما تم قصف نحو 120 مقر قيادة وأكثر من 100 مخزن أسلحة وما يزيد على 130 منصة صواريخ في لبنان".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.