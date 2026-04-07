صواريخ عنقودية إيرانية تستهدف إيلات وتل أبيب وأنباء عن تسجيل إصابات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بسقوط صواريخ إيرانية باتجاه مناطق متفرقة داخل إسرائيل، بينها إيلات ووسط البلاد، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، وسط أنباء عن تسجيل إصابات.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن "صفارات الإنذار دوت في إيلات ومنطقة وادي عربة، قبل أن تمتد لاحقاً إلى تل أبيب ومحيطها، بالتزامن مع رصد إطلاق صواريخ إضافية".

من جانبها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الصواريخ التي أطلقت باتجاه إيلات ووسط إسرائيل هي من نوع عنقودي"، فيما أكدت وسائل إعلام أن "الدفاعات الجوية اعترضت عدداً منها في أجواء إيلات وتل أبيب".

وأشارت التقارير إلى "دوي انفجارات قوية في سماء وسط إسرائيل نتيجة عمليات الاعتراض، مع تسجيل سقوط شظايا صواريخ في خمس مدن".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بـ"سقوط صاروخ في منطقة رمات هاشرون ضمن تل أبيب الكبرى، مع ورود أنباء عن وقوع إصابات"، دون صدور حصيلة رسمية حتى الآن.