صفارات إنذار ومسيّرات شمال إسرائيل مع تصعيد هجمات حزب الله

شفق نيوز- بيروت

دوّت صفارات الإنذار، اليوم الاثنين، في مناطق شمال إسرائيل، بينها عكا والجليل الأعلى، بالتزامن مع اعتراض مسيّرات واستمرار هجمات حزب الله من الأراضي اللبنانية.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن "صفارات الإنذار فُعّلت في مناطق عكا والمنطقة الصناعية ومحيطها عقب رصد طائرة مسيّرة قادمة من لبنان"، مشيرة إلى أن "الإنذارات امتدت إلى الجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "تم اعتراض مسيّرة في شمال إسرائيل، فيما لا تزال مسيّرة أخرى قيد المتابعة".

في المقابل، أشارت وسائل إعلام إلى "تفعيل صفارات الإنذار في أكثر من 50 موقعاً في الجليل، بعد رصد مسيّرات وصواريخ انطلقت من لبنان".

من جهته، أعلن حزب الله، في سلسلة بيانات، أن "عناصره استهدفوا ثكنة كريات شمونة وثكنة أفيفيم بسرب من المسيّرات الانقضاضية".

وأضاف أن "مقاتليه قصفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بسرب من المسيّرات، إلى جانب استهداف تجمع آخر في مستوطنة كفرجلعادي بصلية صاروخية"، مؤكداً "استمرار عملياته على الحدود الجنوبية للبنان".