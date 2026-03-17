صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل إثر هجوم صاروخي إيراني

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بدوي صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من إسرائيل إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وذكرت الجبهة أن "صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات جنوب الضفة والبحر الميت وفي بئر السبع ومناطق جنوب إسرائيل إثر هجوم صاروخي إيراني، وتم إطلاق إنذار مبكر جديد إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه جنوب إسرائيل".

وأضافت: "كما تم تفعيل إنذار مبكر في تل أبيب الكبرى إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران"، فيما أشارت القناة 14 العبرية إلى "اعتراض صاروخين أطلقا من إيران باتجاه شمال ووسط إسرائيل".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.