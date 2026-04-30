صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بعد رصد صواريخ لبنانية

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يوم الخميس، بإطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي بعد رصد صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان.

وذكرت الجبهة أن صفارات الإنذار انطلقت في 15 موقعاً بالجليل الغربي إثر إطلاق صواريخ ورصد مسيرات من لبنان، وكذلك في منطقة زرعيت حيث يتواجد جنود إسرائيليون.

وأشارت إلى إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه "هدف جوي مشبوه" تم رصده بالمنطقة التي يتواجد فيها الجنود.

فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي توقيف 21 سفينة من أصل 58 مشاركة في الأسطول المتجه إلى غزة، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف العمل ضد بقية سفن الأسطول في حال عدم عودتها أدراجها.