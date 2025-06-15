رويترز: مقتل 14 عالما نوويا إيرانيا ومفخخات تهز طهران

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز، يوم الاحد، بمقتل 14 عالما نوويا إيرانيا بالهجمات الإسرائيلية، فيما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى انفجار سيارات مفخخة في طهران.

وقالت رويترز: "مقتل 14 عالما نوويا إيرانيا على الأقل بالغارات والسيارات المفخخة".

كما أعلن الرئيس الإسرائيلي، أن "الهجمات على إيران تهدف لتغيير الشرق الأوسط".

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بـ"تدمير مراكز القيادة والسيطرة الإيرانية"، كما تحدث إعلام إيراني عن "انفجار سيارات مفخخة قرب مقار حكومية في طهران".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت يوم الاحد، بانطلاق موجة صواريخ باليستية إيرانية جديدة، فيما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: "رصدنا إطلاق 50 صاروخا من إيران باتجاه إسرائيل".

وكانت وكالة فارس الإيرانية، أفادت قبل قليل، بتعرض مبنى شرطة طهران الكبرى لقصف إسرائيلي، فيما بينت أن إسرائيل بدأت باستهداف المدنيين.

وقالت الوكالة في أخبار عاجلة: "نحن أمام عدوان إسرائيلي جديد ومباشر على المدنيين في العاصمة طهران".

وأضافت "تم سماع دوي أصوات انفجارات في تبريز غرب إيران"، مبينة أن "إسرائيل استهدفت أيضا مبنى سكني قرب شارع كشاورز في طهران".

وأشارت انباء إلى "استهداف إسرائيلي في مدينة آراك".

وقد ذكرت الوكالة أيضا: "إصابة عناصر بالشرطة الإيرانية في مركزهم بطهران باستهداف مسيرة".

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلا"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.