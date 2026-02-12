صحيفة أميركية: واشنطن هربت آلاف من أجهزة "ستارلينك" لإيران خلال الاحتجاجات

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الخميس، عن علم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بإرسال الآلاف من اجهزة "ستارلينك" إلى إيرانن بهدف إيصال الانترنت للمعارضين للنظام.

وقالت الصحفية، نقلا عن مسؤول أميركي: ترمب كان على علم بإرسال أجهزة "ستارلينك" إلى إيران.

وأكد المسؤول أن "واشنطن أرسلت سراً 6 آلاف محطة انترنت فضائي إلى إيران بعد قمع الاحتجاجات".

وتابعت الصحيفة أن "الإيرانيين خرجوا إلى الشوارع متوقعين دعم واشنطن عبر غارات جوية على أهداف حكومية وعسكرية إلا أن هذا الهجوم لم يحدث"، مبينة: إدارة ترامب نفت تحريضها على اضطرابات عامة في إيران لكن عملية تهريب أجهزة "ستارلينك" تُظهر أنها قدمت دعما سريا لجهود مناهضة النظام.

وشهدت إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، موجة احتجاجات بدأت في طهران ثم امتدت إلى مدن أخرى، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة الريال الإيراني أمام الدولار.