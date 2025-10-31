صحيفة أميركية: حزب الله اللبناني "اعاد تسليح نفسه"

شفق نيوز- بيروت

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الجمعة عن قيام حزب الله اللبناني بإعادة تسليح نفسه.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المعطيات تزيد من احتمالية تجدد الحرب مع إسرائيل، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام، إلا أنه يتعرض لانتهاكات متكررة من جانب إسرائيل.

كما قالت المصادر إن "المعلومات الاستخباراتية تظهر أن حزب الله المدعوم من إيران، يعيد تخزين الصواريخ والمضادات للدبابات والمدفعية".

وأشارت إلى أن "بعض هذه الأسلحة يصل عبر الموانئ البحرية اللبنانية، ومن خلال طرق تهريب عبر سوريا ما زالت تعمل رغم ضعفها"، مبينة أن "حزب الله يصنع بعض الأسلحة الجديدة بنفسه".

بينما أوضحت الصحيفة الأميركية أن "إسرائيل تفقد صبرها، حيث قدمت معلومات استخباراتية للمساعدة في نزع سلاح حزب الله، ونفذت بنفسها أكثر من ألف ضربة ضد ما تقول إنها بنى تحتية للحزب منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكدت المصادر، أن "المبادرة الأميركية هدفت إلى خلق بيئة اقتصادية وسياسية مشجعة تدفع حزب الله نحو معالجة طوعية وجذرية لقضية السلاح"، مشيرة إلى أن "الخطة تضمنت التزامات مالية تقدر بمليارات الدولارات من دول خليجية، خصصت لدعم مشاريع تنموية في جنوب لبنان".

كما شملت المبادرة، بحسب المصادر نفسها، إطلاق محادثات فورية مع إسرائيل "تتيح مكاسب متبادلة لجميع الأطراف".