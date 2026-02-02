صحيفة أميركية: ترمب طلب خيارات لهجوم سريع وحاسم ضد إيران

ترمب في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (إ.ب.أ)

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب خيارات لهجوم سريع وحاسم ضد إيران.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن "ترمب طلب إعداد خيارات لتوجيه هجوم سريع وحاسم لإيران"، فيما أشارت إلى أن "مسؤولين أميركيين أبلغوا الوسطاء الإقليميين أن ترمب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن شن هجوم على إيران".

وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن "ترمب يريد خيارات لا تنطوي على مخاطر الانجرار إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، لكن بعض مستشاري ترمب يرون أن مثل هذه الخيارات على الأرجح غير موجودة".

كما لفتت الصحيفة عن مصدر مطلع إلى أن "إيران ألغت المناروات العسكرية في مضيق هرمز بعد تحذير أميركي".

وأتت هذه التطورات في وقت نقل فيه موقع "أكسيوس"، عن مصادر أفادت له، بأن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة في إسطنبول لمناقشة اتفاق نووي محتمل.

ويعد هذا أول اجتماع بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين منذ انهيار المفاوضات وحرب الأيام الـ12 يوماً منتصف العام الماضي، ويأتي في ظل حشد عسكري أميركي ضخم في الخليج، وإصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن السبيل الوحيد لتجنب الصراع العسكري هو التوصل إلى اتفاق سريع.