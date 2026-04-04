صحيفة: مساعدو ترمب قدموا مقترحاً لشل البرنامجين الصاروخي والنووي الإيرانيين

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم السبت، بأن مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرون أن تدمير منشآت الطاقة والجسور يشلان البرنامجين الصاروخي والنووي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أميركيين حاليين وسابقين، قولهم، إن كبار مساعدي ترمب قدَّموا في الأيام الأخيرة مبررات تَعُد منشآت الطاقة والجسور في إيران "أهدافا مشروعة".

وأضافوا، أن ترامب تبنى هذا الطرح في خطاب متلفز تعهَّد فيه بقصف إيران و"إعادتها إلى العصور الحجرية".

وأشار المسؤولون العسكريون، إلى أنه من الناحية القانونية لا يُعَد استهداف البنية التحتية للخصم أمراً مشروعاً لمجرد الضغط عليه لبدء مفاوضات أو لإرسال رسائل سياسية.

وشددوا على عدم إمكانية تنفيذ ضربات كهذه إلا إذا ثبت أنها تحقق "ميزة عسكرية ملموسة" وبشرط عدم توفر وسيلة أقل تدميراً وضمان عدم إلحاق أضرار مفرطة بالمدنيين.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أول أمس الخميس، بقصف وتدمير الجسور ومحطات توليد الكهرباء في إيران، في أحدث تحذيراته باستهداف البنية التحتية للبلاد.

وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجيش الأميركي "لم يبدأ حتى الآن في تدمير ما تبقى في إيران. الجسور هي الخطوة التالية، ثم محطات توليد الكهرباء".