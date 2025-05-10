صحيفة: فصل موظفين بمطار بيروت بعد محاولة تهريب ذهب لحزب الله

شفق نيوز/ أفادت "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يوم السبت، بفصل السلطات اللبنانية موظفين في مطار بيروت الدولي بسبب صلات مشبوهة مع حزب الله.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني قوله، إنه تم ضبط أكثر من 50 رطلاً (22 كيلوغراماً) من الذهب المهرب ضمن جهود محاصرة تمويل حزب الله.

وأفادت الصحيفة، بأن بيروت تشدد الرقابة على المطار وتُخضع جميع الرحلات لتفتيش صارم بما فيها القادمة من إيران.

ونوهت "وول ستيرت جورنال"، إلى أن لبنان يستخدم تقنيات مراقبة متقدمة بالذكاء الاصطناعي لتضييق نفوذ حزب الله في المطار.