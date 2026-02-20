صحيفة عبرية: 390 مقاتلة مستعدة للهجوم على إيران وتم تحديد “بنك الأهداف"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يوم الجمعة، عن تخصيص إسرائيل والولايات المتحدة 390 طائرة مقاتلة لتكون مستعدة لأي عملية عسكرية ضد إيران، مشيرة إلى تحديد “بنك أهداف“ في الداخل الإيراني في حال اندلعت الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، أن “تل أبيب وواشنطن تقاسمتا مهام عملياتية نهائية في العمق الإيراني، وخصصتا 390 مقاتلة للضلوع في حرب محتملة ضد إيران“.

وأشارت إلى أن “المشاطرة الأميريكية الإسرائيلية تأتي في ظل الهجوم على أهداف إيرانية محتملة في إطار تنسيق متواصل بين الجانبين على مختلف المسارات الإقليمية“.

ونوّهت الصحيفة إلى ما وصفته بأولويات بنك الأهداف الأميركي الإسرائيلي في العمق الإيراني حال اندلاع الحرب.

وبموجب التنسيق، يُعد الهدف الأول والأكثر إلحاحاً وفق الصحيفة، هو ضرب جميع أنظمة الدفاع الجوي، وتحقيق التفوق الجوي، سواء للإسرائيليين أو للأميركيين.

وفي المركز الثاني من جدول الأولويات، يأتي هدف ضرب أسطول الحرس الثوري، الذي يُهدد بإلحاق الضرر بالقوات الأميركية.

وترى مصادر الصحيفة العبرية أن "تدميره سيكون ضرورياً إذا أرادت الولايات المتحدة تحييد التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز".

ومن المقرر تركيز إسرائيل خلال الحرب المحتملة على العمل ضد إيران ووكلائها، بالإضافة إلى الاستعداد في حال استدعت الضرورة التدخل ضد "حزب الله" في لبنان والحوثيين في اليمن، وفقاً لما أوردته الصحيفة.

ويهدف الاستعداد الإسرائيلي إلى القضاء على التهديد الصاروخي نهائياً، بحسب "يديعوت أحرونوت".

من جانبها، عزت صحيفة "معاريف" العبرية تقاسم المهام والأهداف في إيران إلى إدراك "البنتاغون" أن 130 مقاتلة أميركية لن تكفي لتدمير أهداف مكثفة في العمق الإيراني، بما في ذلك قواعد الدفاع الجوي، وقواعد الصواريخ، ومنصات إطلاق الصواريخ المتنقلة، والمنشآت النووية، والأهم من ذلك، الأهداف الحكومية، ومئات قواعد الحرس الثوري، ومراكز الشرطة والباسيج.

ويضاف إلى ذلك مهام منع إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية باتجاه قواعد أميركية وأهداف مدنية وبنية تحتية داخل إسرائيل.

وأشارت إلى أنه "لتحقيق هذه الغاية، سيدخل سلاح الجو الإسرائيلي الحملة بأكثر من 260 طائرة مقاتلة، وهو عدد يفوق ثلاثة أضعاف عدد طائرات سلاح الجو الأميركي، التي ترابض على بعد ساعتين أو ثلاث ساعات طيران من جميع أنحاء شمال ووسط وشرق إيران".

ويصل إجمالي المقاتلات الأميركية والإسرائيلية المزمع مشاركتها في حرب محتملة على إيران إلى 390 مقاتلة، وهو عدد مرشح للزيادة بحسب تقديرات "معاريف".

وكانت شبكة "سي.بي.إس" الأميركية، أفادت في وقت سابق يوم الجمعة، بأن مسؤولين كبار في الأمن القومي الأميركي، أبلغوا الرئيس دونالد ترمب، بأن قواتهم العسكرية جاهزة لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران بدءًا من يوم غد السبت.

ونقلت شبكة "سي.بي.إس" عن دبلوماسيين، أن المهلة قد تكون أقصر، موضحين أن ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن تنفيذ الضربة.

ووصفت المناقشات داخل البيت الأبيض بأنها متحركة ومستمرة، في ظل موازنة الإدارة بين مخاطر التصعيد من جهة، والتداعيات السياسية والعسكرية لخيار الامتناع عن التحرك من جهة أخرى، بحسب الصحيفة.