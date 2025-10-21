صحيفة عبرية: نتنياهو قرر تعيين مستشاراً بديلاً للأمن القومي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تعيين مستشاراً جديداً للأمن القومي بديلاً لتساحي هنغبي الذي انتهت ولايته هذا اليوم.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن المستشار المنتهية ولايته قوله إنه كان يعلم برغبة نتنياهو.

وقال هنغبي، تعليقاً على قرار نتنياهو "شكرتُ رئيس الوزراء على شرف مشاركتي في رسم السياسة الخارجية والأمنية لإسرائيل خلال سنوات عصيبة، وعلى فرصة التعبير عن موقف مستقل في نقاشات حساسة، وعلى الحوار المهني الذي أجريناه حتى في أوقات الخلاف".

ودعا المستشار هنغبي، إلى "تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وكانت الصحيفة العبرية قد أفادت بأن إقالة مستشار الأمن القومي كانت متوقعة بين وزراء حكومة نتنياهو، بعد معارضته احتلال غزة والهجوم على قطر وتأييده لاتفاق جزئي مع حماس.