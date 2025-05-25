صحيفة عبرية: أمريكا تضغط على إسرائيل لتأجيل عمليتها الشاملة في غزة

شفق نيوز/ كشفت حصيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، يوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل تأجيل عمليتها العسكرية الشاملة في قطاع غزة، بغية استئناف مفاوضات صفقة الرهائن.

وقال مصدران مطلعان للصحيفة العبرية، إن "الولايات المتحدة تضمن عنصرين رئيسيين، أولاً تأجيل العملية الشاملة في غزة، ثانياً التقدم في المفاوضات الجارية بالتوازي مع العملية العسكرية".

وتُجري إسرائيل حالياً عمليات واسعة النطاق في غزة، حيث أوضح المسؤولون الإسرائيليون أنه بمجرد بدء العملية البرية الشاملة، لن تنسحب إسرائيل من المناطق التي تدخلها، حتى كجزء من صفقة محتملة. علاوة على ذلك، فإن إمكانية وقف إطلاق النار كجزء من أي اتفاق ستصبح أكثر تعقيداً.

وصرح وزير الدفاع إسرائيل كاتس قبل أيام: "بمجرد بدء العملية العسكرية في غزة، سنتحرك بكل قوة، ولن نتوقف حتى نحقق جميع الأهداف".

ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن الاتفاق الوحيد المطروح حالياً هو "إطار عمل ويتكوف"، الذي يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى، ووقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً.