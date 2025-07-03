صحيفة عبرية: ترامب قد يعلن "الصفقة" مع حماس الاثنين المقبل

شفق نيوز – الشرق الأوسط

أفادت صحيفة عبرية نقلاً عن مسؤولون إسرائيليين، يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعلن صفقة تبادل الأسرى مع حماس، خلال لقائه في واشنطن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين المقبل.

وبحسب المسؤولين الذين لم تسمهم، فإن رد حركة حماس على المقترح الأمريكي قد يفتح الباب أمام "محادثات مباشرة أو قريبة"، وسط توقعات بأن الضغوط التي يمارسها ترامب على قطر، الداعم الرئيسي لحماس، قد تدفع الحركة إلى القبول بالخطة – حتى وإن لم يتم الاتفاق بشكل فوري.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الصفقة "تشهد تقدماً"، لكنهم يتوقعون عقبات في المفاوضات، خاصة في ما يتعلق بقائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

وأوضحوا أن حماس "ستواصل الصراع على أسماء الأسرى أو على ما يعرف بـ(المفاتيح)، كما هو معتاد في مثل هذه المفاوضات".

في المقابل، وجه 6 أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، بينهم نواب من حزب الليكود، رسالة إلى رئيس الوزراء ووزراء الحكومة، طالبوا فيها بـ"هزيمة حماس بشكل كامل وفرض السيادة الإسرائيلية على قطاع غزة".

وحذر الموقعون، من أي تسوية لا تشمل القضاء التام على حماس، معتبرين أن ذلك يمثل "خطراً وجودياً على إسرائيل"، مؤكدين أنهم "لن يوافقوا على أي حل لا يحقق نصراً حاسماً"، في إشارة إلى رفضهم لفكرة التهدئة أو الحلول المرحلية.

من جهته، نقل مسؤولون حكوميون تحدثوا مع نتنياهو أنه مصمم على التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، ويعتبر أن الفرصة السياسية الراهنة "نادرة الحدوث وتاريخية".

وفي أحاديث مغلقة، قال نتنياهو بحسب المقربين: "لدينا الآن فرص سياسية خيالية لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل."

ويُفهم من هذه التصريحات، بحسب المصدر، أن نتنياهو بات يميل إلى إنهاء الحرب تماماً، وعدم العودة إلى العمليات العسكرية في غزة، في ظل حديث متصاعد عن صفقات إقليمية واسعة تشمل السعودية وسوريا وربما دولاً أخرى.