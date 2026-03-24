صحيفة إسرائيلية: مجتبى خامنئي وافق على التفاوض وإنهاء الحرب بشروط إيرانية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، عن فحوى رسالة "سرية" متبادلة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وقالت الصحيفة، إن الرسالة تضمنت أن طهران حصلت على "موافقة وبركة" مجتبى خامنئي لإنهاء الحرب سريعاً، في حال تلبية الشروط الإيرانية.

وذكرت الصحيفة أيضا، أن عراقجي أبلغ ويتكوف سراً بموافقة مجتبى خامنئي على التفاوض، وفق ما نقلته مصادر للصحيفة، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات جرت بعيداً عن إسرائيل.

وأضافت المصادر أن مجتبى خامنئي وافق على التفاوض مع أميركا والتوصل إلى اتفاق، كما وافق على إنهاء الحرب بسرعة وفقاً لاشتراطات إيران.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن إسرائيل بقيت خارج هذه الاتصالات، في وقت لا تزال فيه فجوات كبيرة قائمة بين الأطراف.

وتتواصل المؤشرات المتضاربة بشأن الاتصالات غير المعلنة بين واشنطن وطهران، إذ تحدثت تقارير دولية عن مباحثات خلفية يقودها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع مسؤولين إيرانيين عبر وسطاء إقليميين، وسط حديث أميركي عن "نقاط اتفاق رئيسية" قد تمهد لإنهاء الحرب، فيما نفت طهران إجراء أي مفاوضات مباشرة.

وفي الوقت ذاته، تستمر العمليات العسكرية المتبادلة، حيث أطلقت إيران موجات صاروخية جديدة، بينما أرجأت واشنطن ضربات كانت مقررة لإتاحة المجال أمام المسار الدبلوماسي، في حين تبقى الخلافات كبيرة بشأن شروط إنهاء الحرب ودور القيادة الإيرانية الجديدة في اتخاذ القرار النهائي.